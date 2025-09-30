Киев продолжает повышать ставки в конфликте в воздухе с одобрения западных кураторов, в том числе засевших в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Царьград», отмечая, что Украина уже использует дальнобойное оружие и хочет заполучить его еще больше.

Удар ракетами

28 сентября ВСУ нанесли удар по ТЭЦ Белгорода. В результате атаки в городе пропал свет, сообщалось о временном прекращении подачи воды. Удар наносился ракетами GMLRS реактивной системы залпового огня HIMARS, которая стреляла из жилой застройки Харькова. Противник, по всей видимости, планировал не только теракт, но и спровоцировать российские войска на ответный удар по территории с мирными жителями Украины.

Почти одновременно с этим был нанесен удар по заводу «Электродеталь» в Карачеве Брянской области. Предприятие производит телекоммуникационные системы, модули «Эра-Глонасс», приемники спутникового сигнала и прочее. Завод расположен в 120 км от границы с Украиной, от чего дотянуться до него ракетами HIMARS невозможно. Предположительно, удар наносился крылатой ракетой «Нептун» — ее дальность составляет 280 км.

Эксперт раскрыл, зачем Киеву «Томагавки»

Удар по ТЭЦ нельзя назвать типичным поведением для украинской армии. Обычно они стараются бить по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и ракетно-артиллерийским складам — наиболее уязвимым объектам, даже небольшое повреждение которых грозит серьезными последствиями. Это связано с тем, что основным средством поражения тыловых объектов России выступают беспилотники с небольшими и маломощными боеголовками. Их не хватит, чтобы вывести из строя большое предприятие, если оно не является пожароопасным или подверженным взрывам из-за своих особенностей.

Однако на этот раз противник использовал полноценные ракеты. Кроме того, накануне обстрела Владимир Зеленский обещал зеркальный ответ на удары по украинской энергетике, о чем он также разговаривал с Трампом. Украинский политик уже несколько дней повторяет тезис о том, что президент США разрешил удары по энергетике и промышленности со стороны РФ. Если учесть, что HIMARS находится под жестким контролем со стороны Пентагона, то определенная правда в его словах есть.

С другой стороны, террористические удары обычно являются способом Киева отвлечь внимание от своих неудач на фронте. Как отмечает «Военная хроника», удар был нанесен в тот же день, когда пошли плохие новости для ВСУ из Купянска.

Дадут ли Киеву «Томагавки»?

Телеканал отмечает, что у ситуации есть и более широкий контекст: спецпосланник Трампа Кит Келлог заявлял, что американский лидер не против украинских ударов по территории России дальнобойным оружием. Кроме того, он добавил, что вопрос о передаче дальнобойных ракет «Томагавк» поставлен на паузу. В прошлом такая риторика звучала относительно танков, ракет ATACMS, истребителей и прочего, что в последствии оказывалось в распоряжении украинской армии.

Однако в случае с американскими «Томагавками» есть пара чисто технических моментов, которые затруднят передачу этих ракет Украине. Основным носителем являются подводные лодки и корабли — таким образом, передать ракеты можно лишь вместе с эсминцем. Другой вариант — сухопутные пусковые установки Typhon. Но на вооружение они встали лишь недавно, а американцы в приоритетном порядке отправляют их в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Как отметил военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по этой причине шансы их получить у Киева не выше, чем на американский военный корабль.

«И понятное дело, что новейшие разработки США не отдадут на Украину, потому что "Тифон" входит в систему обороны, которую сейчас будут выстраивать в Европе. Германия заключила контракт на закупку 500 таких пусковых установок. И если такая пусковая установка появится в зоне боевых действий, то противодействие ей раскроет нам её тактико-технические характеристики: на что эта ракета способна и сама пусковая установка в том числе», — заявил он.

Однако это не значит, что Украина на сможет получить другие дальнобойные средства поражения. Например, ракеты JASSM-ER, которые могут устанавливаться на истребители F-16. Вместе с тем использование такого оружия станет эскалацией и будет противостоять предварительным договоренностям, которые достигли президенты двух стран на Аляске.

Что делать России?

Леонков считает, что нельзя строить свою оборонительную и наступательную стратегию лишь из геополитической ситуации. Стране нужно повышать эффективность своей противовоздушной обороны. При этом эксперт заметил, что ни одна система ПВО не даст полной защиты.

«Конечно, большую роль играет организация противовоздушной обороны, но также организация разведки, которая позволяла бы своевременно выявлять эти объекты и уничтожать их силами ВКС. Кстати, в принципе, с этой задачей мы справляемся. Но, понятное дело, что предотвратить все террористические атаки такого характера достаточно сложно», — сказал он.

В борьбе с вражескими ракетами действительно должны помочь зенитно-ракетные комплексы, производство которых за последнее время существенно выросло. Полезны были бы и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения — от них нельзя спрятаться в складках местности. Кроме того, можно присмотреться к опыту противника — он использует спортивные самолеты со стрелками для охоты за «Геранями». Судя по некоторым публикациям, такой подход стали внедрять и в России.

Однако можно пойти дальше и не копировать вражеские придумки двухлетней дальности, а смотреть, что делает Киев сейчас. Например, создают войска беспилотных систем ПВО, ведь именно беспилотники-перехватчики показали наиболее высокую эффективность в борьбе с дронами-камикадзе.