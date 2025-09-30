Российские войска формируют котел вокруг подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающихся под Купянском Харьковской области. Об этом заявил генерал-майор в отставке Сергей Липовой, передает aif.ru.

Он также отметил, что Киев осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта. При этом, по мнению отставного военного, в сложившихся условиях из котла будут спасать военных из стран НАТО, оставляя украинских бойцов.

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается "котел"», — рассказал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска в результате наступления у Клебан-Быка смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в окружении оказались два батальона ВСУ.