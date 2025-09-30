Киевский режим из-за тотальных провалов на фронте начал все чаще использовать западное вооружение не против российских войск, а против мирных граждан. Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«В конце недели в результате удара украинских карателей с помощью РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции в Белгороде обесточены оказались несколько районов города, без энергоснабжения остались жилые дома, соцобъекты, исчезло освещено улиц, прекратили работу светофоры, в обесточенных лифтах оказались заблокированы горожане», - рассказал дипломат.

По словам Мирошника, этот блэкаут стал очередным доказательством, что укронацисты воюют с мирным населением. И эта война только усиливается.

Для этого киевский режим использует все больше западного вооружения, которое ему поставляют. «МК» писал, что при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область возник пожар в хозпостройке от упавших обломков сбитого беспилотника.