Украина массированно атаковала пять российских регионов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 29 на 30 сентября массированно атаковали сразу пять российских регионов. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве рассказали, что атаке подверглись Воронежская, Белгородская, Ростовская, Курская и Волгоградская области. Суммарно по этим регионам ВСУ выпустили 81 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Больше всего беспилотников было сбито в Воронежской (26 единиц) и Белгородской (25 аппаратов) областях.

Известно что при атаке на Белгород использовались дроны типа «Дартс». Предположительно, целью атаки ВСУ была местная гидроэлектростанция.