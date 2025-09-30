В российском регионе из-за атаки дронов было нарушено электроснабжение

Волгоградская область подверглась массированному налету беспилотников, в результате чего было нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области в Telegram.

© Unsplash

Атака была отражена средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам Бочарова, нарушение электроснабжения зафиксировано в Светлоярском районе.

«На линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — рассказал он.

Кроме того, добавил губернатор, из-за падения обломков дронов на границе Волгограда произошло два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали.

В ночь на вторник, 30 сентября, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковали Ростовскую область. Они были сбиты в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.