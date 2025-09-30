Более 20 военных ВСУ ликвидированы при ракетном ударе в Волчанске

Более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы в Волчанске в Харьковской области при ракетном ударе. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в результате удара было уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, в том числе офицерский состав.

Российские военные за неделю расширили зону контроля у Волчанска

Кроме того, высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады, добавил представитель российских силовых структур.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ и уничтожили два самолета ЯК-52. Они также ударили по местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.