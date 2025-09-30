Солдат ВСУ с татуировкой «лучше умереть стоя» встал на колени и сдался

Солдат Вооруженных сил Украины с татуировкой «лучше умереть стоя» и нацистской символикой попал в плен под Сумами. Об этом рассказал военкор Первого канала Дмитрий Кулько.

Украинский пленный признался, что из семи групп по три человека, которые отправились на штурм, выжить удалось лишь ему.

— Вэсэушник со свастикой попался в плен в Сумской области. Это боевик из 225-го ОШП ВСУ, увидев дрон наших морпехов, умолял на коленях взять его в плен. Выходит, не сдержал клятву, которая у него на руке — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Рядом татуировка со свастикой, — написал Кулько в своем Telegram-канале.

До этого украинский военнослужащий встал на колени перед российским беспилотником, который выследил его в лесах Сумской области. Боевик ВСУ хотел сдаться в плен и умолял сохранить ему жизнь.

Раскрыта причина массового дезертирства из армии ВСУ

Экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы.