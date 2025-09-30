Взрывы прозвучали сразу в нескольких районах Ростовской области

Взрывы ночью прогремели в Ростовской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских военных. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его информации, дроны уничтожены и перехвачены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах. Уточняется, что в Чертковском районе загорелась трава в поле, огнеборцы оперативно потушили возгорание.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Кроме того, в Криворожском лесничестве Тарасовского района возникло два очага низового пожара. К утру они были локализованы, рассказал Слюсарь.

Никто из людей не пострадал, пояснил чиновник.

Ранее, 29 сентября сообщалось, что Белгород атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), над городом прогремела серия взрывов. Как оказалось, были сбиты минимум четыре дрона типа «Дартс». Целью вражеской атаки стала местная гидроэлектростанция.