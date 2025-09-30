Тело замученного жителя нашли на отбитой у ВСУ позиции

Тело замученного военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирного жителя Донецкой народной республики (ДНР) нашли бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на позициях, отбитых у противника в Кировске. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

© Лента.ру

«Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали», — сообщил собеседник агентства.

Как указал представитель силовых структур, мужчина погиб до захода российских штурмовиков на позиции ВСУ.

ВСУ расстреливали машины с мирными жителями в Мариуполе

Ранее 29 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Кировск (украинское название — Заречное) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны ВСУ.