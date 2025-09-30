Говорить о завершении спецоперации (СВО) на Украине в 2025 году преждевременно, поскольку элиты стран Запада усиленно пытаются затянуть конфликт. Так шансы на скорое прекращение огня оценил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Заканчивать войну — это общая задача, но говорить, что она закончится в этом году, было бы преждевременно. Поведение киевской власти показывает, что они пока не готовы к миру — есть внешнее давление, есть попытки затянуть конфликт со стороны радикальной части западных элит», — сказал он.

По его словам, Россия готова к любому развитию событий. Глава региона также подчеркнул, что мир на Украине возможен, но он должен быть «честным и безопасным для наших людей».

