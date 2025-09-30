Швеция сделала неожиданное заявление по поставкам истребителей Gripen Киеву

Официальный представитель министерства обороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление украинского заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка о предстоящих поставках истребителей JAS 39 Gripen.

Как сообщает издание Expressen, пресс-секретарь ведомства пояснил, что работа по данному вопросу продолжается, и на данный момент у него нет никакой новой информации о принятых решениях.

Йельмстранд подчеркнул, что Стокгольм лишь изучает возможность такой передачи, однако официального согласия на отправку истребителей Киеву не давал. Данное заявление последовало после вчерашнего выступления генерал-лейтенанта Гаврилюка, в котором он анонсировал получение Украиной не только американских F-16 и французских Mirage, но и шведских истребителей Gripen.

Ранее сообщалось, что Киев объявил о поставках западных самолетов из США и Франции.