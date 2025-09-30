Венесуэла начала готовиться к войне с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, расширяющий его полномочия в случае начала войны. О подготовке к возможному конфликту рассказала вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес в эфире телеканала VTV.

«Указ направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики», — сообщила она.

США готовят удары по Венесуэле

По ее словам, документ вступит в силу в том случае, если США «осмелятся проявить агрессию против Венесуэлы». После начала войны Мадуро получит право на мобилизацию вооруженных сил, ограничение конституционных прав граждан и изменение законов.

Ранее сообщалось, что военное руководство США начало прорабатывать варианты нанесения ударов по Венесуэле в рамках борьбы с наркоторговлей. Удары могут начаться в течение нескольких недель.