Украинский город подвергся массированному налету дронов
Павлоград подвергся массированному налету беспилотников. Об этом пишет украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в городе прогремели мощные взрывы. Информация о последствиях пока не поступала.
ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине
Ранее взрывы раздались в Киеве. Позднее в небе над украинской столицей заметили российский дрон с камерой на борту, он провел разведку военных целей на территории Киева и пригородов.