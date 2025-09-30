Украинский город подвергся массированному налету дронов

Павлоград подвергся массированному налету беспилотников. Об этом пишет украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе прогремели мощные взрывы. Информация о последствиях пока не поступала.

ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине

Ранее взрывы раздались в Киеве. Позднее в небе над украинской столицей заметили российский дрон с камерой на борту, он провел разведку военных целей на территории Киева и пригородов.