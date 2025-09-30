Над российским городом раздались взрывы

Взрывы раздались в небе над Волгоградом. По предварительной информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Shot в Telegram-канале.

Как утверждают местные жители, громкие звуки были слышны примерно в 02:00 и в 02:40. Очевидцы сообщили, что слышали по меньшей мере 5-7 взрывов на севере и юге города. Видны вспышки в небе.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что Белгород атаковали украинские беспилотники, в городе слышны взрывы. По информации Shot, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили минимум четыре дрона типа «Дартс». Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция. Дроны направлялись в ее сторону.