В США высказались о передаче «Томагавков» Украине

США никогда не передадут Украине ракеты «Томагавк».

Так эту возможность оценил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает», — сказал он.

По его словам, спецпосланник президента США Кит Келлог, говоря об одобрении Вашингтоном ударов украинской армии вглубь территории России, играет в «глупую игру». Эксперт уверен, что это «разыгрывается» для того, чтобы «создать видимость, будто Украина способна продолжать борьбу против России».

Названо условие для применения «Томагавков» Киевом

Ранее на Западе объяснили невозможность передачи «Томагавков» Украине — по данным издания Army Recognition, это связано с отсутствием у Киева платформ для их пуска. Отмечается, что «Томагавки» значительно превосходят дальнобойное оружие, которое уже поставляют Киеву, по дальности действия.