В Белгородской области сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате падения обломков от сбитого беспилотника загорелась кровля частного дома в селе Таврово. Пожарными расчетами очаг возгорания ликвидирован», — уточнил Гладков.

При этом губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.

29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам Гладкова, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью. Врачи диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи.

В этот же день в районе села Казинка Валуйского округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, пострадали двое мирных жителей. Губернатор уточнил, что у женщины зафиксировали множественные осколочные ранения лица и рук, а также перелом кисти, а у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног.