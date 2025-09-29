Дания экстренно мобилизовала резервистов из-за БПЛА

Вооруженные силы Дании в срочном порядке призвали на службу солдат из резерва из-за инцидента с пролетом неизвестных беспилотников. Об этом сообщает датский телеканал TV 2.

© Wikipedia

Отмечается, что в настоящее время официальные власти отказываются комментировать данную ситуацию. При этом, согласно информации TV 2, речь идет о нескольких сотнях резервистов. Их конкретные задачи не разглашаются, но призыв напрямую связан с «текущей ситуацией с БПЛА в датском воздушном пространстве».

Источник телеканала предположил, что мобилизация может быть также связана с предстоящим саммитом стран Евросоюза, который пройдет на этой неделе в Копенгагене.

На прошлой неделе международный аэропорт Копенгагена приостановил работу на три часа из-за «крупных дронов», круживших над воздушной гаванью. Позже БПЛА заметили над аэропортами в Ольборге, Эсбьерге и других городах, а также над казармами и авиабазами. В связи с произошедшим датские власти начали расследование, но кто стоит за этими инцидентами до сих пор неизвестно.