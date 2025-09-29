Китай провел испытания межконтинентальной ракеты

Китай провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на китайский сервис Weibo.

© Соцсети

На опубликованных роликах можно увидеть, как ракета пролетает в небе над Китаем. По словам журналиста Владимира Соловьева, пуск производился по пониженной траектории. Он предположил, что запуск осуществлялся с использованием гиперзвуковой технологии планирующего боевого блока для повышения маневренности и скорости.

Других подробностей не приводится. Место, где упала ракета неизвестно.