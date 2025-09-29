Белоусов высказался об освобождении поселка в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил 144-ую гвардейскую мотострелковую дивизию группировки «Запад» с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

© Министерство обороны РФ

«Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю», – говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что бойцы, освободившие Шандриголово, взламывают оборону противника и уверенно продвигаются вперед.

Минобороны РФ сообщило о переходе Шандриголово под контроль ВС России утром 29 сентября. По данным ведомства, российские силы нанесли удары по живой силе и технике трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.