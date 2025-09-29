МИД Северной Кореи сделал заявление о ядерном оружии

КНДР никогда не откажется от своей ядерной программы. Об этом заявил замглавы МИД Северной Кореи Ким Сон Гён в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, передает Reuters.

«Мир на Корейском полуострове гарантирует ядерное оружие КНДР, которое сдерживает желание противников спровоцировать войну в регионе, поэтому мы не намерены от него отказываться. Заявления о необходимости отказаться от него равнозначно требованию отказаться от суверенитета и права на существование», — подчеркнул дипломат.

Ким Сон Гён указал на то, что военно-техническое сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией напрямую направлено против КНДР. По его словам, в будущем оно может превратиться в «агрессивный наступательный военный блок с ядерными элементами».

5 сентября профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал в интервью «Ленте.ру» о том, что на фоне сомнений в американских гарантиях безопасности Южная Корея гипотетически может создать ядерное оружие как средство сдерживания против КНДР.