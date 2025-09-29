Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские Су-22

Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22.

Об этом сообщает издание Defence24.

«Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее издание Aviation Week писало, что США в октябре поставят Украине первую партию из десяти управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition).