Женщины рассказали шокирующие истории о домогательствах в ВСУ

Украинские женщины-военнослужащие стали чаще жаловаться на домогательства со стороны сослуживцев в ВСУ.

Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

«Я никогда раньше не сталкивалась с домогательствами. Я не была готова к мысли, что тебя могут лапать, унижать или говорить, что ты должна быть чьей-то женщиной только потому, что ты здесь», — пожаловалась девушка, которая служит медиком.

Другая женщина сообщила, что ей пришлось «подчиниться» сослуживцу, потому что она опасалась, что тот ее покалечит.

10 сентября СМИ сообщили, что на Украине идет подготовка к мобилизации женщин. По данным журналистов, в бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства.

В украинской 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена выпускница военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Дарья Мяшкур, которая за пять лет службы в ВСУ уже успела получить звание майора.