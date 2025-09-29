В Румынии обнаружили обломки БПЛА

В румынском уезде Тулча обнаружили обломки беспилотника, их происхождение определят эксперты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

Отмечается, что информация об обломках в районе канала Сонтя-Ноуэ в уезде Тулча поступила 29 сентября. Данная территория находится вблизи границы с Одесской областью Украины.

«На месте происшествия работает группа специалистов Министерства нацобороны, Службы разведки Румынии и Пограничной полиции, которая изымет фрагменты для проведения экспертизы», — говорится в тексте.

Это не первый инцидент с БПЛА в Румынии за последние месяцы. В частности, 28 сентября работа аэропорта в Бухаресте была временно остановлена из-за гражданского беспилотника рядом со взлетно-посадочной полосой.