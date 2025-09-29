Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Кировска в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кировск на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, Кировск был взят в результате наступательных действий группировкой войск «Запад».

28 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов и расширили зону контроля в районе Волчанска Харьковской области.

Марочко добавил, что на Волчанском участке российские силы «ведут планомерную боевую работу».

До этого он сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись на 3 км вглубь обороны украинских войск на стыке Белгородской и Харьковской областей и вошли в населенный пункт Отрадное.

По его словам, сейчас российские войска закрепляются на северных окраинах Отрадного. Марочко отметил, что данная операция реализуется в сложных условиях, так как противник имеет стратегическое преимущество — населенный пункт находится на возвышенности. Это усложняет бойцам ВС России задачу, пояснил эксперт.