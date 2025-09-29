Военные самолеты с неизвестным грузом вылетели из США в Европу

Несколько военных грузовых самолетов с неизвестным содержимым на борту вылетели из США в Европу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что в воздух были подняты от 5 до 7 Boeing C-17A Globemaster III. Это тяжелые грузовые самолеты, каждый из которых может нести 77 500 кг груза (включая военную технику и вертолеты) или более 100 снаряженных военных. Что находится на борту этих самолетов пока неизвестно.

«От 5 до 7 тяжелых транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III ВВС США с неизвестным грузом покинули материковую часть США в направлении Европы», — сообщает издание.

