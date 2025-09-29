В России раскрыли истинный смысл слов Вэнса про Tomahawk

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что передача ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk может свидетельствовать о дефиците у Запада альтернативных видов вооружения. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, если дело дошло до того, что страны Запада начинают переходить к разговору о Tomahawk, значит, дело у них действительно дрянь, так как больше они ничего не могут противопоставить. По мнению собеседника издания, коллективный Запад мог бы добавить Киеву оружие, наемников и людей.

Возникающие проблемы с оружием, по словам аналитика, могут значительно сократить возможности для оказания военной помощи Киеву.

В России пригрозили использовать «Орешник» из-за поставок Tomahawk Украине

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что использовать американские ракеты Tomahawk ВСУ смогут только после получения комплекса Typhon.