Названо условие для применения «Томагавков» Киевом

Получение наземных комплексов Typhon может позволить Киеву применять крылатые ракеты Tomahawk. Единственное условие для эксплуатации «Томагавков» назвал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

© Lenta.ru

Он отметил, что Typhon испытывали в Германии, а учения с использованием системы проходили в Дании и Филиппинах. Эксперт напомнил, что Вашингтон планирует развернуть Typhon в ФРГ.

«Обычно эти ракеты (Tomahawk — прим. «Ленты ру») запускаются из пусковых установок вертикального старта Mk-41, которые размещаются на американских крейсерах типа "Тикондерога" либо на кораблях системы "Иджис". Таких кораблей у Украины нет», — сказал Кнутов.

Комплекс Typhon стал первой американской системой этого класса, введенной в строй после расторжения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В основе комплекса лежит модифицированная пусковая установка Mk-41, которая может нести «Томагавки» и многоцелевые ракеты SM-6.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно анализирует заявления США о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву.