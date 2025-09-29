Сибига анонсировал новые удары ВСУ: «Полетит в ответ России»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал новые атаки по территории России, заявив, что за каждый удар «такое же количество ракет и дронов может прилететь в ответ».

Его слова приводит «РБК-Украина».

«Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже сейчас частично происходит», — сказал Сибига.

Он заявил о необходимости для Украины достичь паритета, чтобы отвечать на действия России. Министр иностранных дел также призвал избавиться от иллюзий и «действовать решительно».

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины. Россия уже анализирует заявления о возможной поставке ракет Киеву, заявили в Кремле.

Как эти ракеты могут поменять обстановку на СВО и чем российские военные могут ответить на действия Запада — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.