В РФ представили бронированный пикап «Легионер»

В России представили новый бронированный пикап «Легионер». Фотографии военного транспортного средства опубликовала у себя в Telegram-канале компания-разработчик РБМ (Русские боевые машины).

© Telegram-канал Компания РБМ (Русские боевые машины)

Отмечается, что вес автомобиля составляет 6,5 тонн, а грузоподъемность — 2,5 тонны. Пикап оснастили дизельным двигателем ЯМЗ 534 с мощностью в 200 лошадиных сил. Максимальная скорость «Легионера» составляет 100 километров в час, а запас хода по топливу — 750 километров.

Класс защиты нового пикапа — БР 5. В кузове можно установить пулемет. В частности, на представленных фотографиях показана версия под 7,62-миллиметровый ПКП «Печенег». Также в кузове можно разместить двух раненных на носилках. Удобство погрузки обеспечивает кормовой откидной борт.