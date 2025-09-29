В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

Благодаря новому оружию Вооруженных сил Украины на территории России не будет ни одного места и военного объекта, которое можно назвать безопасным.

Вооружением, способным достать до любой точки России, пригрозил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«С сегодняшнего дня не будет ни одного безопасного места в России, украинское оружие достанет любые российские военные объекты», — заявил дипломат на форуме на форуме по безопасности в Варшаве.

Он также призвал Европу и США ввести усиленные трансатлантические санкции против России, чтобы Москва ощутила дефицит ресурсов и технологий и пошла на урегулирование конфликта на условиях Киева.

МИД Украины признал, что война идет между Россией и НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал лидера Белоруссии Александра Лукашенко за его слова о том, что у России есть хорошее предложение для Киева по урегулированию конфликта на Украине. Украинский лидер добавил, что его белорусский коллега якобы «живет в собственном мире».