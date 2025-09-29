На Западе объяснили, почему США не передают Украине Tomahawk

США не передают Украине ракеты Tomahawk, поскольку у ВСУ нет кораблей с пусковыми платформами для них. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что Tomahawk значительно превосходит дальнобойное оружие, которое уже поставляется Киеву, по дальности действия. Речь идет о ATACMS и Storm Shadow.

«Проблема заключается в способах применения, поскольку Украина не располагает собственными корабельными пусковыми установками для Tomahawk», — говорится в тексте.

В Army Recognition указали, что турецкие корветы типа «Ада», которые сейчас строятся для Украины, не имеют ячейки вертикального пуска Mk-41, используемые для этих ракет. Автор статьи подчеркнул, что модернизация уже действующих кораблей под Tomahawk также остается «технически сложной и политически деликатной».