Украинские войска нанесли по Белгороду ракетный удар вечером 28 сентября. Обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий рассказал, какие цели мог преследовать Киев.

В первую очередь, Украина хочет посеять среди белгородцев панику и устроить социальную катастрофу. Все по подсказанной недавно президентом США Дональдом Трампом «методичке» — якобы жители России должны почувствовать на себе тяготы конфликта. Однако Владимир Зеленский «не на тех напал», а жителей Белгорода такими атаками уже не запугать.

Вторая цель — вывести Россию на эмоциональную реакцию. Удар наносился из батарей РСЗО, расположенных в городской черте Харькова, когда было еще достаточно светло. Не исключено, что Киев хотел добиться импульсивных ударов по месту пуска ракет в харьковской застройке — это бы создало удобную картинку для Зеленского и западных СМИ.

Ответ на Tomahawk: эксперт предложил поставить Трампу ультиматум

Бабицкий считает, что играть на руку противнику нельзя, а словосочетание «удары возмездия» нужно забыть. Нужна не отдельная месть, а «превращенная в боевую рутину работа по декоммунизации территории киевского режима». Он отметил, что на территории осталось еще много построенных при временах СССР мостов, электростанций и локомотивных депо.