Российские войска планомерно наращивают давление на ключевых участках фронта, приближаясь к стратегически важным магистралям. Об этом сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации.

Удары по Белгородской области

Американская РСЗО HIMARS ударила по энергетическим объектам в Белгородской области, вызвав перебои в электроснабжении. Причем ВСУ атаковали прямо из центра Харькова — практически из дворов между домами.

Автор канала «Zаписки Vетерана» отмечает, что возможности ВСУ на Белгородском и Курском направлениях сильно выросли по сравнению с прошлым годом — поставки HIMARS и боеприпасов к ним только начали наращиваться. Таким образом, ВСУ копят силы для атак этой зимой.

«Приграничным районам и областным городам, Курску и Белгороду, этой зимой будет непросто. Также в зоне особого внимания находится Старый Оскол. Враг переключился на системную работу по уничтожению критической инфраструктуры. Исходя из этого, необходимо делать выводы и принимать соответствующие решения. Хотя их надо было принимать уже три с половиной года назад», — заявил он.

Военный эксперт Юрий Баранчик обратил внимание, что враг добился блэкаута в Белгороде. Таким образом, если эскалацией не занимаешься ты, то ей занимается твой враг.

«Почему блэкаута до сих пор нет в Киеве, Харькове, Днепропетровске? Почему он у нас? Да, в ответ мы сейчас устроим. Но почему только в ответ? Почему мы снова играем вторым номером? Хотели с Вашингтоном договориться? Так Вэнс показал, что это невозможно: пока мы хотим договориться, они нас в упор не будут замечать. Они заметят нас только тогда, когда умолять будут о мире», — заявил он.

При этом удар по Белгороду был нанесен в тот же день, когда для противника пошли плохие новости из Купянска. Как отмечает «Военная хроника», Киев пытается скрыть одно событие через акцент на другом и делает так постоянно, с самого начала СВО.

На пути к важной трассе

ВС РФ на востоке Запорожской и Днепропетровской областей заметно ускорили продвижение в последние дни. Штурмовики приближаются к стратегически важному шоссе Покровское — Гуляйполе, находясь уже в 12 км от цели. За короткий срок бойцы преодолели около 7 км, и, если темп сохранится, — трасса может оказаться под контролем российских военных в ближайшие две недели.

У ВСУ ситуация становится все обреченнее: оборона теряет глубину, а подкрепления прибывают с опозданием из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре. Планомерное давление постепенно сжимает кольцо вокруг одного из ключевых направлений фронта.

Также противник вынужден признать потерю контроля над Котлином на покровском направлении. ВС РФ закрепили успех, продвинувшись западнее в районе Удачного. Восточнее Мирнограда — напряженные бои у Новоэкономического.

Ответ на Tomahawk: эксперт предложил поставить Трампу ультиматум

На константиновском направлении российские военные заняли позиции западнее Русина Яра, а у Клебан-Быкского водохранилища продолжают уничтожать окруженные подразделения украинской армии.

Келлог хочет войны

На этом фоне спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что президент Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России. По мнению политолога Владимира Карасева, эти слова нужно делить надвое — выводы можно делать только из заявлений самого американского политика.

«Пока же это просто желание Кита Келлога сорвать возможные мирные инициативы между Трампом и Путиным и продолжить курс на разрушение», — заметил он.

Карасев подчеркнул, что Келлог изначально выступал за эскалацию конфликта. Это подтверждается его действиями.