Ответ на Tomahawk: эксперт предложил поставить Трампу ультиматум

Появление у Украины американских дальнобойных ракет Tomahawk может спровоцировать жесткий ответный шаг со стороны России — размещение атомных подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» у побережья США. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru описал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, этот вопрос может быть поднят уже на следующем раунде переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

«У нас появились наши многоцелевые атомные подводные лодки „Ясень-М“, которые способны нести на борту гиперзвуковые ракеты „Циркон“. Дежурство одной такой лодки у берегов США создаст угрозы не меньшие, чем Tomahawk на Украине», — пояснил Кнутов.

Эксперт напомнил, что, хотя официальные характеристики «Цирконов» засекречены, президент Владимир Путин упоминал их возможности.

«Скорость у них больше 10 махов, а дальность — где-то от 1600 километров до двух тысяч километров. Боевая часть примерно полтонны. Она может быть ядерной», — добавил Кнутов.

Тем временем в Кремле назвали «очень серьезными» сообщения о возможной передаче Tomahawk Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает эти заявления и потенциальные угрозы. По его словам, ключевыми остаются вопросы о том, кто будет осуществлять пуски и целеуказание — украинские или американские военные.

На Западе объяснили невозможность передачи «Томагавков» Киеву

При этом Песков подчеркнул, что Россия не верит в существование «волшебного оружия», способного изменить ход конфликта. «Будь то „Томагавки“ или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», — заключил представитель Кремля.