Ответ на Tomahawk: эксперт предложил поставить Трампу ультиматум
Появление у Украины американских дальнобойных ракет Tomahawk может спровоцировать жесткий ответный шаг со стороны России — размещение атомных подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» у побережья США. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru описал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, этот вопрос может быть поднят уже на следующем раунде переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
Эксперт напомнил, что, хотя официальные характеристики «Цирконов» засекречены, президент Владимир Путин упоминал их возможности.
«Скорость у них больше 10 махов, а дальность — где-то от 1600 километров до двух тысяч километров. Боевая часть примерно полтонны. Она может быть ядерной», — добавил Кнутов.
Тем временем в Кремле назвали «очень серьезными» сообщения о возможной передаче Tomahawk Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает эти заявления и потенциальные угрозы. По его словам, ключевыми остаются вопросы о том, кто будет осуществлять пуски и целеуказание — украинские или американские военные.
На Западе объяснили невозможность передачи «Томагавков» Киеву
При этом Песков подчеркнул, что Россия не верит в существование «волшебного оружия», способного изменить ход конфликта. «Будь то „Томагавки“ или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», — заключил представитель Кремля.