Малоизвестную пушку-гаубицу M1981 из Румынии уничтожили бойцы "Спарты"

Редкую в ВСУ румынскую пушку-гаубицу M1981 уничтожили дроноводы 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" имени А. Павлова. Поражение этого орудия показано в ролике, где собраны эпизоды уничтожения различных артсистемы, типа старых советских Д-30, 2С1 "Гвоздика" и американской М777.

Образец из Румынии, известный также как А411, смогли опознать в Telegram-канале "Осведомитель".

Считается, что в качестве основы для его создания выступила советская 152-мм Д-20, появившаяся в начале 50-х годов. Имеется ряд отличий, например в конструкции дульного тормоза. Дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами составляет 17200 метров, а активно-реактивными - 24000 метров.

О поставках этих пушек-гаубиц ничего официально не сообщалось, и о том, что они имеются в ВСУ, стало случайно известно в мае 2023 года.