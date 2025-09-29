Козырь от Герасимова: Россия делает неожиданную ставку в СВО

Российское командование делает неожиданную ставку на Запорожском направлении. Как отмечает польское издание Myśl Polska, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов внезапно передал командующему группировкой «Днепр» генералу Михаилу Теплинскому элитные части для решающего удара.

По данным издания, Герасимов, на фоне тяжелейших боев за город-крепость Степногорск, "направил в район Днепровской группировки чрезвычайно опытных в боях десантников". В публикации отмечается, что речь идет о переброске 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая всего несколько недель назад взяла Часов Яр.

Таким образом, в руки генерала Теплинского, которого издание называет "одним из лучших полководцев", попадает мощнейший резерв.

«Генерал Теплинский получает от генерала Герасимова мощный „козырь“, который должен помочь ему прорвать главную линию обороны на Запорожье и получить „ключ“ для блокады мостов через Днепр в городе Запорожье», — заключает издание.

Польские аналитики подчеркивают, что ставки в этой битве чрезвычайно высоки, и обе стороны бросают в бой лучшие резервы.