На Западе высказались о войне России с Великобританией

Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией из-за масштабов и интенсивности кибератак, диверсий и других враждебных действий, якобы организованных Москвой. Как сообщает The Guardian, об этом заявила бывшая глава британской контрразведки МИ5 Элиза Мэннингем-Буллер.

Авторы отмечают, что экс-руководитель спецслужбы, согласна со словами эксперта по России Фионы Хилл. Она утверждает, что Москва находится в состоянии войны с Западом.

«Я думаю, что она может быть права, говоря, что мы уже находимся в состоянии войны с Россией. Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят масштабный характер», — сказала она.

Мэннингем-Буллер добавила, что ситуация изменилась с момента начала спецоперации на Украине и «различных вещей», к которым якобы причастна Москва.