Штурмовик рассказал о необычном эпизоде во время боев за Авдеевку

Каждый солдат в зоне специальной военной операции приходит на фронт со своей судьбой. Но здесь, на этой огненной черте, где стирается грань между бытием и небытием, их судьбы сплетаются в один тугой узел, имя которому — выбор. Но что есть выбор? Для штабиста на карте - это тактическая комбинация. Для политика - стратегический ход. Для солдата же, прижимающегося щекой к автомату, выбор лишён абстракций. Он сводится к простому «быть или не быть», но при этом обретает высшую, духовную силу.

© Московский Комсомолец

Офицер-профессионал когда-то уже сделал свой главный выбор. Он положил на весы свою жизнь и присягнул служить Родине. Его долг - это холодный, выверенный расчёт, но за этим расчётом всегда бьётся сердце, которое тоже выбрало быть ответственным за тех, кто рядом.

А что же доброволец, вчерашний бухгалтер, сварщик, учитель? Его выбор, быть может, даже более парадоксален. Он не связан многолетней привычкой к дисциплине и долгу. Его выбор - это внезапный, резкий поворот всей жизни. В один миг он оставил тёплый дом, привычный уклад, тихие радости и шагнул в неизвестность. Почему? Ради идеи? Ради товарищей? Ради неведомых ему людей чьи судьбы зависят от исхода этой битвы?

Его выбор - это молчаливый ответ на вопрос, что важнее: личное спокойствие или общая боль? Это осознание, что есть вещи, которые дороже безопасности. В его душе не было многолетней подготовки, был лишь внезапный, как удар молнии, внутренний приказ: «Ты должен быть там». И он пошёл. И теперь его постоянный выбор - не разочароваться в себе, не позволить страху разъесть ту ясную правду, что привела его сюда.

И вот они стоят плечом к плечу. Их объединяет не только окоп, паёк и общая опасность. Их объединяет титаническая тяжесть выбора, который они несут на своих плечах. Он в решимости подняться в атаку, когда прикажут. В умении заставить онемевшие пальцы снова зарядить магазин. В простом, почти инстинктивном движении, когда ты прикрываешь товарища, не думая о наградах.

Война - это не история о тех, у кого нет выбора. Это история о тех, кто свой выбор уже сделал. И каждый выстрел, каждое затишье, каждый вздох перед боем - это лишь следствие того, главного, решения. Решения быть здесь и сейчас. Решения платить самую высокую цену. Решения, которое из обычного человека, будь то кадровый офицер или доброволец, навсегда делает Солдата.

Мой собеседник - военнослужащий 239-го полка 90-й танковой дивизии с позывным «Сова». Молодой мужчина, с открытой улыбкой и спокойным взглядом. В его голосе нет пафоса, только уверенность и твёрдость человека, который знает цену словам.

«Сова» родом из Казани, где до войны трудился начальником участка на предприятии. В мирное время его жизнь была наполнена привычными заботами: работа, дом, семья. Но в 2023 году всё изменилось.

© Лина Корсак

- Ранее я никогда не служил, даже на «срочке» не был, - рассказывает «Сова». – Признаться честно, первые дни службы дались мне очень не просто. Когда человек никогда оружия в руках не держал, ему трудно. Но спасибо отряду и дивизии. Нас быстро и грамотно подготовили.

Перед первой боевой задачей, как рассказывает военнослужащий, все бойцы прошли три полигона. Почти три месяца изнурительных тренировок: каждый день новые упражнения, новые навыки. У каждого была своя специализация.

- Меня отобрали в разведку. Обучали стрелковому бою, штурму, отдельным видам разведки, снайперскому делу, радиоперехватам, связи. Поэтому к первому бою я уже чувствовал себя уверенно. Хотя легко не было, конечно.

Сейчас, оглядываясь назад, он говорит, что за два года словно прожил целую жизнь. Другую, отличную от привычной прежней.

- Каким должен быть настоящий штурмовик? - спрашиваю «Сову».

- Должен беззаветно любить Отчизну, - уверенно отвечает боец. - И конечно, всегда помнить о принципах единоначалия. Это основа армии. Благо, наши командиры не дают поводов сомневаться в приказах. Не менее важны физические и моральные качества, такие, как смелость, выносливость, терпение.

Военнослужащий говорит ровно, иногда чуть улыбается, но в его словах чувствуется убеждённость.

- Меня порой удивляет, когда люди старше 60 приходят в строй. Но, если у человека есть вера и патриотизм, значит, он тоже боец.

- Что запомнилось больше всего?

«Сова» чуть прищуривается, словно снова возвращаясь в ту ночь, о которой рассказывает.

- Это был конец 2023 года, под Авдеевкой. Линия фронта каждый день менялась: то в нашу сторону, то к противнику. Мы с разведотрядом вышли ночью на задание. И вдруг увидели, как к нам движется группа людей. Стрелять было нельзя: могли оказаться свои. Мы засели по обе стороны тропы и стали ждать. Напряжение было предельное. Оружие поднято, слова - короткие, жёсткие. Никто не знал, кто перед ним: друг или враг. Когда они подошли, мы остановили их. Начали спрашивать. Но мы никогда с этим подразделением не пересекались, не знали их командиров. Для них эта встреча тоже была стрессом. Ситуацию спасло одно слово. В разговоре «оппонентов» я вдруг услышал слова на диалекте маленькой народности в Татарстане. Я сам оттуда. Сказал им на их языке: «Может, ребята, пойдём чай попьём?» Они засмеялись. Напряжение ушло. Потом еще некоторое время поговорили, нашли даже общую знакомую - женщину, известную в республике, которая помогает СВО. Стало ясно, что это свои. Мы обнялись и разошлись каждый к своим задачам.

- В тебе что-то изменилось за эти два года?

Мой собеседник ненадолго замолкает, словно подбирая слова. Потом снова смотрит прямо в глаза.

- Мне хочется думать, что я остался прежним, но, возможно, это лишь мое восприятие. Одно знаю точно - переоценка ценностей произошла. Я понял, что значит по-настоящему любить Родину. Доказать это можно только делом. Человек должен жить не ради себя.

Спрашиваю о мечте. В этот момент «Сова» снова улыбается, только улыбка уже другая, грустная, тёплая, словно он уже видит тот день, о котором говорит:

- Я мечтаю о мирном небе. Хочу, чтобы победа пришла скорее. Чтобы как можно больше ребят вернулось домой живыми и здоровыми. Чтобы мы обняли родных и начали мирную, счастливую жизнь. Это главное.