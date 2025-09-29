Минобороны РФ показало видео освобождения Шандриголово в ДНР

Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения поселка Шандриголово в ДНР и подъема над населенным пунктом российского флага.

Бои за Шандриголово продолжались полтора месяца. ВСУ отчаянно дрались за каждый дом, так как поселок имеет важное тактическое значение, являесь ключом к Красному Лиману. А тот, в свою очередь, открывает дорогу к главному укрепрайону ВСУ на севере Донбасса, агломерации Краматорск-Славянск.

Части 20-й гвардейской армии группировки войск "Запад" активно использовали БПЛА и артиллерию. С их помощью была уничтожена боевая техника, наблюдательные и опорные пункты противника, рассказали в военном ведомстве.

После зачистки поселка над ним был развернут государственный флаг РФ. 20-я армия продолжила движение вперед.

Тесня врага, бойцы группировки "Запад" берут пленных и трофеи, отметили в Минобороны.