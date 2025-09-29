Киев заявил об ударе по России дальнобойными ракетами

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил об ударе по территории России некими дальнобойными ракетами. Как сообщает «Царьград», Киев утверждает, что дальность атаки «изделий» составила свыше 240 км.

ВСУ заявляет, что якобы атаковали завод «Электродеталь» в Карачаеве Брянской области. Согласно утверждениям командования, прошел «пуск четырех изделий», а на объекте якобы зафиксировали «взрывы и пожар».

Ранее Киев заявлял, что из дальнобойных ракет производит наземную модификацию противокорабельных ракет «Нептун», ракету-дрон «Паляниця» и ракету «Фламинго». Вместе с тем подтверждения их боевого применения украинские власти не предоставляли. СМИ при этом сообщали, что «Фламинго» не собственная разработка Украины, а является лицензионной версией или клоном британской ракеты FP-5 — они имеют схожий внешний вид и характеристики.