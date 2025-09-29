Песков: нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для Киева

ТАСС

Возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не смогут изменить для киевского режима ситуацию на фронтах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Даже если будет так (если США направят Украине ракеты Tomahawk - прим. ТАСС), нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления о возможных поставках США ракет Tomahawk Киеву.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.