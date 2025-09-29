Песков: нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для Киева

Возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не смогут изменить для киевского режима ситуацию на фронтах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Даже если будет так (если США направят Украине ракеты Tomahawk - прим. ТАСС), нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления о возможных поставках США ракет Tomahawk Киеву.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.