США разместили дроны "небесный убийца" в Южной Корее

Командование 7-й воздушной армии США, дислоцированной в Южной Корее, официально подтвердило постоянное размещение на полуострове многоцелевых беспилотников MQ-9 "Рипер", известных под прозвищем "небесный убийца".

В понедельник, 29 сентября, американская сторона сообщила о создании на авиабазе Кунсан нового подразделения - 431-го экспедиционного разведывательного батальона, полностью укомплектованного аппаратами MQ-9. Его возглавил подполковник Дуглас Дж. Слейтер. Ранее MQ-9 прибывали в Южную Корею лишь временно в рамках учений, а теперь речь идет об их постоянной дислокации.

Как подчеркнуло американское командование, MQ-9 представляет собой средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для выполнения разведывательных, наблюдательных и ударных задач. Помимо военных функций он может использоваться для гуманитарных миссий и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным южнокорейских СМИ, новые дроны будут задействованы в наблюдении за Северной Кореей, а также для усиления контроля в акватории Желтого моря, что может быть связано с деятельностью Китая.

7-я воздушная армия заявила, что создание подразделения в Кунсане "подтверждает твердую приверженность США безопасности и миру на Корейском полуострове". Слейтер в свою очередь отметил, что MQ-9 обеспечат региону "мощные возможности" и укрепят совместные оборонные усилия США и Южной Кореи в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии.

MQ-9 Reaper - многоцелевой беспилотник средней высоты большой продолжительности полета, разработанный компанией General Atomics. Его длина составляет около 11 метров, размах крыла - 20 метров. Аппарат может находиться в воздухе более суток, подниматься на высоту до 15-16 км и нести полезную нагрузку до 1,7 тонны. Вооружение MQ-9 включает управляемые ракеты AGM-114 Hellfire, корректируемые авиабомбы GBU-12 Paveway II и JDAM. Он оснащен современными системами наблюдения - электрооптическими, инфракрасными и радиолокационными датчиками, что делает его универсальной платформой для разведки, наблюдения и точечных ударов.

Сильные стороны Reaper - способность долго "висеть" над районом операции, сочетание функций разведки и удара, а также возможность быстрой перенастройки под разные задачи. Именно благодаря этому MQ-9 стал символом современной тактики применения ударных дронов в США и союзных странах. Вместе с тем аппарат уязвим перед современными системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, что ограничивает его использование в районах с сильной противовоздушной защитой.