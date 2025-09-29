«Еще больше НАТО»: в Швеции выступили с угрозами в адрес России

Шведский министр обороны Пол Юнсон, высказавшийся несколько дней назад о необходимости подготовки европейцев к войне, рассказал, что будет делать НАТО в связи с активностью в его воздушном пространстве, передает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

© TOMS KALNINS/EPA/TACC

Журналист издания поинтересовался у Юнсона, будет ли НАТО сбивать российские самолеты и дроны, если они нарушат воздушное пространство Европы. Он ответил, что это решает дежурный командир операции. По словам министра, «это не война по решению бюрократов». Как уточнил министр, в Швеции действует принцип: если нарушается воздушное пространство, командиры имеют полномочия предпринять все необходимое. Он отметил, что страна будет защищать свою территориальную целостность и оборонять шведскую землю.

Путин назвал попытки втянуть Украину в НАТО одной из главных причин конфликта

Также Юносон подчеркнул, что последствие отправки самолетов и дронов для президента РФ Владимира Путина будет таким, что «он увидит еще больше НАТО у своих границ».

«Ведь вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало прямым следствием незаконного вторжения России в Украину. Значит: кто провоцирует, должен рассчитывать на ответ», — говорится в публикации.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом