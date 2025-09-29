В России отреагировали на гибель женщины и ребенка при ударе БПЛА в Подмосковье

Гибель 76-летней женщины и пятилетнего мальчика при ударе украинского беспилотника в Воскресенске — трагедия. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

© Вечерняя Москва

— Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия, — высказалась Журова в беседе с Lenta.ru.

О смерти прабабушки и пятилетнего мальчика 29 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать необходимую помощь.

Родственник погибших заявил, что пятилетний Ваня должен был отмечать шестой день рождения через двое суток. По его словам, родители мальчика отправили его в гости к прабабушке. В ночь трагедии в доме кроме них никого не было.

Ранее при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.