Россия явно побеждает в конфликте на Украине, однако западные страны отказываются признать реальность. Об этом заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики (UIBE), эксперт China Forum Гун Цзюн в ходе XXII Ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия явно побеждает. В течение последних нескольких месяцев Российская армия последовательно продвигается на запад примерно на 15 километров в день (...). Европа прячет голову в песок, отказываясь признать реальность и переосмысливая понятие победы, как это сделал генерал [спецпредставитель президента США Кит] Келлог несколько недель назад, преувеличив российские потери», — отметил эксперт.

По словам Гун Цзюна, потенциальная победа России в украинском конфликте «имеет огромные последствия» для будущего нового мирового порядка, поскольку страна выйдет из кризиса как «полноправный, достойный и уважаемый полюс». При этом он усомнился в том, что Европейский союз (ЕС) будет продолжать существовать как отдельная политическая сила.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

10 февраля Гун Цзюн в интервью «Ленте.ру» заявил, что власти Китая видят, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение, из-за чего руководство КНР все больше отказывается от идеи, что конфликт носит тупиковый характер. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном урегулировании кризиса.