Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал союзников по НАТО проявлять осторожность с военными самолетами и кораблями вблизи границ России.

Об этом он заявил во время выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности, трансляция доступна на YouTube-канале мероприятия.

«Мы теперь должны быть осторожны с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации», — отметил министр.

Газета Politico сообщила, что чиновники из стран Европейского союза не хотят идти на конфронтацию с Россией после инцидентов с дронами, поскольку опасаются возможного военного конфликта. Издание отмечает, что европейские должностные лица выражают опасения из-за возможного повторения «момента Франца Фердинанда», при котором внезапная эскалация конфликта может вновь втянуть Европу в войну, как это произошло в 1914 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит продолжение попыток со стороны Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. По его словам, европейские лидеры мешают урегулированию конфликта на Украине.