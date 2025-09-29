Шотландец ирландского происхождения Джей Фрейзер воюет за российскую армию под позывным Кельт. Как сообщает Life.ru, с 24-летним добровольцем «Дикой дивизии Донбасса» пообщался военкор Семен Пегов.

Военкор встретил Кельта на константиновском направлении, где работал с расчетом пушки Д-20. Фрейзер является одним из наводчиков этой батареи. При встрече с ним в глаза бросается большая татуировка на правом бицепсе на сербском: «Свобода или СМРТ». Фраза вписана в композицию с православным крестом.

Доброволец получал образование в Кэмбридже и учился на факультете теософии. По отцу он северный ирландец, однако родился и вырос в шотландском городе Глазго. Прежде, чем отправиться на СВО, Фрейзер провел несколько месяцев в Сербии, где осознанно пришел к православию. Его выбор не поддержали ни друзья, ни близкие — военный считает, что они его «не поняли».

Пегов отмечает, что между ирландцами и русскими не так мало общего. У обоих стран есть многовековые счеты с британцами.

«Борьба за право на самоопределение и эдакий принципиальный партизанский сепаратизм с длинным историческим бэкграундом делают понятными мотивы, которыми руководствовались активисты русской весны на Донбассе. Здесь он чувствует себя в родной среде», — пишет военкор.

Сам Фрейзер не похож на «тестостеронового отморозка», который рвался в зону боевых действий, чтобы «показать залихватскую удаль». Кельт — европейский интеллектуал, который сделал выбор исходя из изучения аргументов обеих сторон, а не эмоционального порыва.