"Кинжалы" и Ту-95: Москва дала мощный ответ на провокации Киева

Атака ВСУ на ЗАЭС не могла остаться без ответа, военкоры сообщают о жесткой реакции ВС РФ.

Запорожская АЭС смогла проработать четыре дня после того, как Украина ударила по инфраструктуре станции 23 сентября этого года. При этом произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина поговорила с журналистами и сообщила, что питание нужд станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. На данный момент ситуацию полностью взяли под контроль.

Как передает тг-канал «Дневник Разведчика», в преддверии отопительного сезона ВСУ готовятся к ударам по системам отопления России. Украина планирует осуществить задуманное примерно в середине октября, тем самым киевское руководство собирается создать эффект хаоса.

Источник поясняет:

«При этом военного преимущества украинская армия не получит, атака носит исключительно террористический характер. Разведка уже сейчас фиксирует рост активности украинских разведывательных дронов в районах нахождения ТЭЦ и электростанций, а также переброску ракетных установок ближе к ЛБС. Командование считает, что удары будут направлены исключительно на создание паники среди населения, но баланс сил на фронте не изменят».

Россия уже работает над усилением ПВО в приграничных районах, власти на местах переводят энергетические службы в режим повышенной готовности.

Как поясняют военкоры, ответ Украине на подобные провокационные действия уже последовал: в ночь на 28 сентября наша армия нанесла комбинированный удар с участием дронов, «Кинжалов», «Калибров» и ракет Ту-95. Об этом сообщил блогер Олег Царев в своем тг-канале.

Блогер отмечает, что удары российских ракет пришлись по аэропортами Жуляны, Староконстантинов и Васильков. Киев и область также пострадали. «Поражены завод «Антонов», склады в районе Подола и на западной окраине города, в Борщаговке», — пишет Царев.

Военкоры блога «Донбасский Партизан» также пишут об ударах России по ТЭЦ: «Удар Х-101 по ТЭЦ направлен на вывод из строя энерго- и теплогенерации, используемой для промышленных предприятий и объектов ВПК в регионе. Одновременно серия ударов БПЛА по бывшему заводу РТИ и грузовому авиационному комплексу пресекает локальные логистические возможности по ремонту, обслуживанию и снабжению воздушных средств». В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.