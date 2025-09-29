Опубликовано видео с места смерти бабушки и ее внука после удара ВСУ. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

О трагедии в подмосковном Воскресенске стало известно 29 сентября.

На кадрах видно пожар на том месте, где еще недавно стоял жилой дом. Затем этот же участок показан после ликвидации пожара. В небо поднимается дым.

Атаки ВСУ на российские регионы: поврежденные многоэтажки и пострадавшие

Всего в ночь на 29 сентября ВСУ атаковали восемь российских регионов. Над ними было сбито свыше 80 беспилотников. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.