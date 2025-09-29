В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР и Херсонской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 29 сентября.

Уничтожение танка ВСУ

Российские FPV-дроны и гаубицы Д-30 уничтожили украинский танк Т-64 в Константиновке, сообщили в Минобороны РФ. Замаскированный Т-64 был обнаружен российскими разведчиками в лесополосе. По цели был нанесен комбинированный удар с применением дронов и 122-миллиметровой гаубицы.

Удар по «Азову»*

Артиллеристы и FPV-дроны ВС РФ ликвидировали личный состав ВСУ, заблокированный в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, заявили в Минобороны России. В сообщении отмечается, что члены «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) попали в окружение благодаря умелым тактическим действиям ВС РФ на одном из важнейших участков обороны.

Операция в ЛНР

Военные из 92-го саперного полка ВС РФ уничтожили украинскую боевую технику и живую силу в ЛНР, сообщили в Минобороны России. В министерстве рассказали, что саперы оборудовали минно-взрывные заграждения на маршрутах, используемых подразделениями ВСУ для логистики и переброски личного состава.

Работы были выполнены с помощью роботизированного комплекса, что минимизировало риски для саперов. Разведывательный беспилотник зафиксировал уничтожение военной техники ВСУ.

Операция в Сумской области

Украинские силы были ликвидированы российскими военными на сумском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС Украины.

Операция против лодок ВСУ

За прошедшую ночь ВС РФ уничтожили четыре лодки ВСУ в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Движение украинских сил по Днепру заметили операторы дронов-разведчиков. Удары по лодкам наносились FPV-дронами и осколочно-фугасными снарядами с квадрокоптера.

Юг ДНР под контролем ВС РФ

Заместитель командира 5-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ Илья Иванов заявил ТАСС, что под контроль российских войск перешел весь юг ДНР. По его данным, с января по конец сентября 2025 года под контроль ВС РФ перешло 4 714 квадратных километров территории.

* запрещенная в РФ террористическая организация.